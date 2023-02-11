الأمم المتحدة: اقتربنا من نهاية مرحلة الإنقاذ في الولايات التركية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مفوض الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، السبت، أن عمليات الإنقاذ "بدأت تقترب من النهاية" في الولايات التركية العشر المتضررة من الزلزال المدمر.

وقال خلال زيارة أجراها لولاية قهرمان مرعش للأناضول، "لقد اقتربنا من نهاية مرحلة الإنقاذ، وبعدها تأتي مرحلة التعافي وبداية الإعمار، والتخطيط للمنازل والشقق والمباني المراد إعادة بنائها".

وأشار إلى أن مرحلة التعافي من آثار الزلزال المدمر "ستعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أن الحكومة التركية "ستقود عملية إعادة بناء المنازل المدمرة".

وأضاف "في مرحلة التعافي من الكوارث، يلعب المجتمع الإنساني دوراً كبيراً، وهذا هو السبب في أننا سنطلق نداء لجمع الأموال لتوفير التمويل للوكالات المعنية ومساعدة الأشخاص المنكوبين".

وأوضح غريفيث أن "الأمم المتحدة ستوجه جهودها باتجاه المساعدة الإنسانية خلال الفترة التي يضطر فيها الناس للعيش في مساكن مؤقتة".

وفي السياق، شدد المسؤول الأممي على أن المرحلة الثانية بعد الكوارث الطبيعية "قد تكون أكثر قلقاً ليس فقط في تركيا ولكن أيضاً في سوريا المتضررة، حيث سيحتاج الضحايا الناجون إلى المساعدة في سبل عيشهم وعلى كيفية الحصول على الغذاء والدواء".

وتابع: "قلقون للغاية كما تعلمون بشأن المرحلة الثانية من كارثة طبيعية بهذا الحجم والأمر غالباً مرتبط بالوضع الصحي، حيث لدينا مخاوف كبيرة هنا (تركيا) وفي سوريا، من المشكلات الصحية التي سيتم التعامل معها".

المصدر: وكالة الأناضول