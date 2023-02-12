البدراني يعلن إعادة آثار عراقية من بريطانيا قريبا

أربيل (كوردستان24)- كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني يوم السبت، عن خطة لإعادة إحياء المهرجانات والفعاليات الأدبية والفنية والثقافية، معلنا كذلك قرب إعادة آثار عراقية من بريطانيا وإقامة احتفال رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن البدراني قوله، "أعددنا خططا كثيرة في مجالات الثقافة والسياحة والآثار وسننطلق من المحافظات قريبا لإعادة إحياء المهرجانات الأدبية وما توقف من نشاطات فنية ومسرحية وسينمائية ونحتفي بالرواد".

وأضاف" في مجال السياحة سنقوم بزيارات ميدانية لجميع المرافق السياحية والآثارية بغية الوقوف على احتياجاتها لإعادة إحيائها وترميمها وتأهيلها".

وتابع" أما فيما يتعلق بملف الآثار، فإننا حريصون على حماية وصيانة هذا الإرث الذي يشكل هوية العراق وقريباً ستكون لنا زيارة إلى بريطانيا لإعادة آثار عراقية هناك وستقام احتفالية رسمية على أرض الوطن بعد إرجاعها".