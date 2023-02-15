واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية مصادَرة إلى أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- يدرس الجيش الأميركي إرسال أسلحةٍ إيرانية إلى أوكرانيا، كانت قد ضبطتها خلال توجّهها إلى الحوثيين في اليمن، بحسب صحيفةٍ أميركية.

وكشفت وول ستريت جورنال، أن مسؤولين أمريكيين قالوا "إنهم يبحثون إرسال أكثر من 5000 بندقية هجومية إلى أوكرانيا و1.6 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وعدد قليل من الصواريخ المضادة للدبابات".

وتشمل المضبوطات التي تبحث واشنطن إرسالها إلى كييف تشمل أيضاً "أكثر من 7000 من الأدوات المفجرة التي جرى ضبطها في الأشهر القليلة الماضية قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه بأنهم يعملون لصالح إيران".

وكثيراً ما تعلن الولايات المتحدة مصادرة شحنات أسلحة في خليج عمان تقول إنها مرسلة من إيران إلى جماعة الحوثيين المصنّفة ضمن لوائح واشنطن للإرهاب.

وآخر مرة ضبط فيها الجيش الأميركي أسلحةً إيرانية، كانت خلال يناير كانون الثاني، عندما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي مصادرة أكثر من 3 آلاف بندقية هجومية، و578 ألف طلقة و 23 صاروخا موجها مضاد للدبابات.