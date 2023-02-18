صحيفةٌ أميركية: إيران تستعد لتسلّم مقاتلة "سو- 35" الروسية

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وسائل إعلامٍ أميركية، عن استعداد إيران لتسلّم المقاتلة الروسية (سوخوي- 35) في محاولةٍ لتطوير سلاحها الجوي.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من إعلان طهران الكشف عن أول قاعدة جوية تحت الأرض باسم (عقاب 44)، يقول الجيش الإيراني إن القاعدة قادرة على تخزين وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات والمسيرات.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنها اعتمدت في تحليلها على صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية؛ أظهرت إحداها أنه نموذج بالحجم الطبيعي للطائرة الروسية المقاتلة.

كما استندت الصحيفة على رسوم ظهرت في مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الإيرانية لقاعدة جوية جديدة تحت الأرض، حيث تشبه رسوم الطائرات تصميم طائرة سوخوي 35.

ونشرت الصحيفة الأميركية صور أقمار صناعية قالت إنها لقاعدة جوية في منطقة جبلية في مقاطعة هرمزجان (جنوبي إيران).

وكان الجيش الإيراني كشف في مايو أيار 2022، تفاصيل عن قاعدة أخرى تحت الأرض تتمركز بها طائرات مسيرة، في محاولةٍ من طهران حماية أسلحتها من ضرباتٍ إسرائيلية محتملة.

وحذّر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، من أن أي هجوم على إيران "سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة بما فيها عقاب 44".