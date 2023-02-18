المتحدث باسم السوداني: ما أوردته الصباح بشأن كوردستان "لا يمثل وجهة نظر حكومية"

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي اليوم السبت إن ما ورد في جريدة الصباح الرسمية عن إقليم كوردستان "لا يمثل وجهة نظر حكومية".

وكان الصحيفة نشرت تقريراً تحت عنوان "هل سيحل إقليم كوردستان"، وأشارت فيه إلى أن غالبية مواطني إقليم كوردستان يرغبون بالعودة إلى السلطة المركزية وحل كيان الإقليم. واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما أسمته مركز لاستطلاع الرأي.

إلا أن حكومة إقليم كوردستان ردّت بشدة على ما أوردته الصباح، وقالت على لسان دائرة الإعلام والمعلومات إن ما جاء في الصحيفة لا يستند إلى أي أساس علمي ومجانب للحقيقة، مشيرة بذلك إلى استفتاء الاستقلال الذي حظي بالأغلبية الساحقة للاستقلال عن العراق.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان "نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كردستان؟)، بتاريخ اليوم ١٨ شباط ٢٠٢٣، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقاً".

وأضاف أن "موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاماً منها، حكومةً شرعيةً منتخبةً وفقاً للدستور، وملتزمة بتطبيقه، فضلاً عن كل القوانين العراقية النافذة".