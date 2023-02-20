بينهم عسكريون.. موسكو تتّهم 680 مسؤولاً أوكرانياً بخرق قوانين الحرب

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت روسيا اتهاماتٍ لـ 680 مسؤولاً أوكرانياً، بينهم 118 من أفراد القوات المسلّحة ووزارة الدفاع بخرق قوانين الحرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين.

وذكرت وكالة (إيتار تاس) الروسية للأخبار، أن موسكو اتّهمت المسؤولين الأوكرانيين "باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة"، في إشارةٍ إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.

وفي مقابلةٍ له مع وكالة (تاس) كشف رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أنه "يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصاً".

وأشارت الوكالة الروسية، إلى وجود 118 شخصاً من بين المتّهمين، ضمن قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع.

وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين، مضيفاً أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.

من جانبه، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني أن السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع.

وكشفت كييف عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.