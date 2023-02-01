سیاسة

"رايتس ووتش" تتّهم أوكرانيا وروسيا باستخدام ألغامٍ محظورة

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جندي أوكراني يقف أمام مكان مدمّر- وكالات
جندي أوكراني يقف أمام مكان مدمّر- وكالات
العالم أوكرانيا روسيا كييف موسكو الحرب الروسية هيومن رايتس ووتش

أربيل (كوردستان 24)- اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أوكرانيا وروسيا باستخدام قواتهما آلاف الألغام "المحظورة" خلال الحرب الدائرة منذ نحو عام.

وقالت المنظمة غير الحكومية، "يجب على أوكرانيا أن تحقّق في استخدام قواتها لآلاف الألغام المضادة للأفراد التي نشرت بواسطة صواريخ في مدينة إيزيوم وحولها عندما احتلت القوات الروسية المنطقة".

وأضافت "في الوقت نفسه، فإن القوات الروسية استخدمت من جانبها ألغاماً مماثلة في أجزاء كثيرة من أوكرانيا منذ بدء الغزو قبل نحو عام"، بحسب فرانس برس.

ووثّقت المنظمة استخدام تلك الألغام في إيزيوم، "عثر عليها في 9 مناطق كانت تضم مواقع روسية، ما يوحي بأنها كانت أهدافاً".

وقال مدير إدارة الأسلحة في المنظمة، ستيف غوس، "يبدو أن القوات الأوكرانية نشرت ألغاماً على نطاق واسع في منطقة إيزيوم، ما تسبب بوقوع إصابات بين المدنيين وما يشكل خطراً مستمراً".

واتّهم غوس القوات الروسية باستخدام ألغام مضادة للأفراد "مراراً وارتكبت فظائع في كل أنحاء البلاد، لكن هذا لا يبرر استخدام أوكرانيا هذه الأسلحة المحظورة".

ووفق تقرير المنظمة الذي أعدته خلال سبتمبر أيلول 2022، "يرجح أن نحو 50 مدنياً، من بينهم 5 أطفال على الأقل، أصيبوا بهذه الألغام في إيزيوم، أثناء الاحتلال الروسي أو بعده، ما تسبب بفقدان نصفهم أحد أطرافهم السفلية".

 

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