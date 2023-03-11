أمن

مقتل 3 مدنيين نحراً.. داعش يجدّد هجومه على جامعي الكمأة في البادية السورية

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نساء يبحثن عن الكمأة في أرضٍ جرداء- صورة تعبيرية (وكالات)
نساء يبحثن عن الكمأة في أرضٍ جرداء- صورة تعبيرية (وكالات)
سوریا الكمأة سوريا البادية

أربيل (كوردستان 24)- لقي ثلاثة أشخاصٍ مصرعهم، السبت، في هجومٍ نفّذه مسلحون يتبعون لخلايا تنظيم داعش بشمالي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ثلاثة مدنيين قُتِلوا خلال جمعهم الكمأة في بادية خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، في أعقاب هجومٍ شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم "داعش".

وخطف المسلحون الذين قتلوا المدنيين الثلاثة نحراً بالسكاكين، 26 آخرين على الأقل، بينهم نساء، إلى جهة مجهولة، وفق ما أفاد المرصد السوري.

ويشنّ التنظيم بشكلٍ متكرر هجمات تستهدف جامعي الكمأة في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.

وقُتِل 139 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، منذ مطلع فبراير شباط الفائت، جراء هجمات مباغتة شنها التنظيم أو انفجار ألغام زرعها خلال سيطرته على مساحات واسعة في سوريا.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى أبريل نيسان، وتباع بأسعارٍ مرتفعة.

ويرواح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالاً بين خمسة دولارات و25 دولاراً، وفق جودة الثمار وحجمها.

 

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