زيلينسكي يشيد بقرار الجنائية الدولية ويتهم بوتين بترحيل الأطفال

أربیل (كوردستان 24 ) -قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تاريخي، وحمّل بوتين مسؤولية ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين.

وأضاف في خطابه الليلي المصور، الجمعة، «هذا قرار تاريخي سيؤدي إلى محاسبة تاريخية». وأشار إلى أن العدد الحقيقي للأطفال الذين تم ترحيلهم قد يكون «أكثر بكثير» من 16 ألفاً، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ورأى الرئيس الأوكراني أن ترحيلهم يشكل سياسة «دولة الشر، التي تبدأ تحديداً من أعلى مسؤول في تلك الدولة». وتابع: «كان من المستحيل تنفيذ هذه العملية الإجرامية دون موافقة الرجل الموجود على رأس الدولة الإرهابية».

وقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الجمعة)، إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين لمسؤوليته المفترضة في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

وجاء في بيان للمحكمة، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، «اليوم 17 مارس (آذار) 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين وماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا»، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.

وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين «يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي».

وتابعت: «يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتباراً من 24 فبراير (شباط)»، مضيفة أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد أن السيد بوتين مسؤول شخصياً عن الجرائم المذكورة أعلاه».