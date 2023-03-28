سیاسة

وزيرة الطاقة البلجيكية لـ كوردستان 24: نحاول خفض أسعار الكهرباء في أوروبا

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وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير شتراتن
وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير شتراتن
العالم بلجيكا السويد فرنسا الاتحاد الأوروبي

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير شتراتن، أن بلادها تعمل مع المفوضية الأوروبية لخفض أسعار كهرباء المنازل والمناطق الصناعية.

جاء ذلك، خلال مشاركتها، الثلاثاء، في اجتماعٍ جمع وزراء الطاقة لـ   27 دولة بالاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث حلولٍ لأزمة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في أوروبا.

وقالت شتراتن في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إنهم "سيمددون إجراءات خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة"، مشيرةً أنهم "سيدعمون اقتراح السويد للتحرك نحو سوق الهيدروجين".

وأضافت "نعمل مع المفوضية الأوروبية لخفض أسعار كهرباء المنازل والمناطق الصناعية، لافتةً إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيعقد اجتماعاً اليوم مع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت "عقدنا اجتماعاً مهماً اليوم، وناقشنا تمديد إجراءات الطوارئ لخفض الطلب على الغاز بنسبة 15 في المئة".

في غضون ذلك، أوضحت شتراتن، أن في بلجيكا "شعروا أن قرار خفض الطلب على الغاز من قبل المنازل والمناطق الصناعية كان له رد فعل".

قائلةً: "لأجل ذلك، ندعم النهج العام الذي قدمته السويد، بهدف المضي قدماً في اتجاه أسواق الهيدروجين".

وكانت وزيرة الطاقة الفرنسية، آغنيس بانيير، قد أكدت في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن بلادها تتطلع إلى شراء الغاز من السوق الدولية، لاستخدامه في الشتاء القادم.

من جانبها، أشارت وزيرة الطاقة والتجارة السويدية، إيما بوش، أن "مستوى الغاز المتبقي في مستودعاتهم مؤشر جيد على أنهم اجتازوا الشتاء بنجاح ويجب أن يستعدوا للشتاء المقبل".

وأكدت في تصريحٍ لكوردستان 24، على ضرورة استخدام المواطنين "الطاقة البديلة في الحياة اليومية بأوروبا والاستمرار في هذه الخطة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".

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