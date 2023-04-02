لجنةٌ نيابية عراقية تعلن عن وجود "شبه" توافق سياسي لتشريع قانون النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في العراق، اليوم الأحد، عن وجود شبه توافق سياسي لتشريع قانون النفط والغاز.

وقال رئيس اللجنة، هيبت الحلبوسي، "مُنِع تمرير قانون النفط والغاز، لوجود خلافات سياسية كبيرة وجنبة فنية صغيرة".

مؤكداً في الوقت ذاته على "وجود شبه توافق سياسي للمضي بتشريع القانون"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح الحلبوسي، أن "اللجنة حددت مسار عمل، لزيارة رؤساء الكتل السياسية، للإسراع في تشريع القانون وتقديم رؤيتها".

مشيراً أن "قانون النفط والغاز يخدم جميع العراقيين وليس جهة محددة، لأن الاستثمارات النفطية والمعدنية ملك لكل الشعب".

وكانت لجنة النفط والغاز بمجلس النواب، أعلنت في وقتٍ سابق، عن وجود اتفاقٍ بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.

لافتاً إلى أن مجلس النواب "سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة".

في سياقٍ متصل، أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تخفيض الإنتاج بشكلٍ طوعي بمعدّل 211 ألف برميل يومياً، اعتباراً من مايو أيار المقبل وحتى نهاية عام 2023 الجاري.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، أن تلك الخطوة تأتي "بهدف اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق".