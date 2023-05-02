أمن

قصفٌ إسرائيلي على حلب يُخرج مطار المدينة عن الخدمة

الهجوم أسفر عن مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح
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الواجهة الخارجية لمطار حلب الدولي (وكالات)
الواجهة الخارجية لمطار حلب الدولي (وكالات)
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أربيل (كوردستان 24)- خرج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد قصفٍ جوي إسرائيلي استهدف محيط المدينة وأسفر عن مقتل جنديٍ في الجيش النظامي وإصابة 5 آخرين ومدنيان اثنان.

وقالت وكالة "سانا" الرسمية السورية، نقلاً عن مصدرٍ عسكري، إن طائرات إسرائيلية استهدفت "حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء الاثنين، مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط المدينة، برشقات من الصواريخ".

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المصدر ذاته أكّد لـ "سانا"، أن الهجوم أسفر عن مقتل "عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

وتشنّ إسرائيل خلال الأعوام الماضية ضربات جوّية في سوريا تطال مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، من بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة من البلاد.

ورغم كثافة تلك الضربات، إلا أن إسرائيل نادراً ما تعلن مسؤوليتها عن الهجمات التي تستهدف في معظمها الوجود الإيراني في سوريا.

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