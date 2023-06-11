رئيس الوزراء مسرور بارزاني: إقليم كوردستان سيغدو أقوى من السابق.. ولن نساوم على حقوقنا الدستورية

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 11 حزيران (يونيو) 2023، أن إقليم كوردستان سيغدو أقوى من السابق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أننا لن نساوم على حقوقنا الدستورية.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر: "الموقف المشرف والشجاع للوطنيين من جهة، وتآمر الخونة من جهة أخرى، ستسجل في التاريخ".

وتابع: "نطمئن جميع الأطراف أن إقليم كوردستان سيغدو أقوى من السابق، ولن نساوم على حقوقنا الدستورية".

هەڵوێستی جوامێرانەی نیشتمانپەروەران لە لایەک و ناپاکیی نیشتمانفرۆشان لە لایەکی تر، لە مێژوودا تۆمار دەکرێت.



هەموو لایەک دڵنیابن هەرێمی کوردستان بەهێزتر دەبێت و سازش لە مافە دەستوورییەکان ناکەین. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 11, 2023

وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وفي أعقاب تصويت البرلمان العراقي أمس السبت على المادة 14 المتعلقة بحصة الإقليم، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه أفشل مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمرٍ صحفي، "اليوم أفشلنا مخطط حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماماً للدستور العراقي".

وأضاف "لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان أو قضاء أو ناحية".

وتابع: "كما لا يمكن للحكومة الاتحادية إرسال أي مبالغ مالية لأي من محافظات الإقليم، إلا من خلال حكومة إقليم كوردستان".