ريبر أحمد: رئيس وزراء كوردستان مُصِّرٌ على إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم بأقرب وقت

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني مُصِّرٌ على إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم بأقرب وقت.

وقال ريبر أحمد خلال كلمة له في معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن، إن "التغييرات التي تم إجراؤها في العراق بعد عام 2003، أدت إلى كتابة دستور جديد للبلاد، وافق عليه الجميع، وصادقوا" على نصوصه.

وأضاف: "نحن في إقليم كوردستان قدمنا مبادرة جيدة لولادة ديمقراطية جديدة في المنطقة، ولكي تصبح نموذجاً يُحتذى به في الشرق الأوسط".

وبشأن طبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد، قال وزير داخلية إقليم كوردستان إن "الحكومة العراقية لا تقدم المساعدات اللازمة لقوات البيشمركة".

وأشار إلى أنه "تم توقيع اتفاق سياسي بين مختلف الأطراف والقوى السياسية العراقية، كما تم منح مهلة 6 أشهر لتنفيذ برنامج حكومة محمد شياع السوداني".

وتابع: "قد يُمنح رئيس الوزراء السوداني ستة أشهر أُخرى لنرى كيف ستكون نتيجة الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه معه؟، لكنه لن يستمر حتى النهاية".

وأعرب عن اعتقاده بأن "مستقبل إقليم كوردستان سيكون أفضل بعد إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم".

وذكر أنه "لا شيء يستطيع أن يقف عائقاً أمام إجراء الانتخابات في إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مُصِّرٌ على إجرائها في أقرب وقت ممكن".

وقبل عدة أيام وصل وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار زيارة رسمية، كما التقى بمسؤولين من وزارة الدفاع (البنتاغون)، إضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبحث ريبر أحمد مع كبار المسؤولين الأمريكيين، ملف هزيمة تنظيم داعش، والإصلاحات الجارية في مفاصل وزارة البيشمركة، إضافة إلى أهمية مذكرة التفاهم التي توقيعها بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان، وكيفية الاستمرار في تعزيز الشراكة التاريخية بين الجانبين.