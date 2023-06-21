دزيي: الحكومة التركية الحالية ترغب بتطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، سفين دزيي، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وصل إلى تركيا بدعوةٍ رسمية من أنقرة.

وأضاف خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، أن رئيس حكومة كوردستان ناقش في اجتماعه مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية بين أربيل وأنقرة والأمن والاقتصاد والطاقة.

وأشار دزيي إلى أن الحكومة التركية الحالية ترغب في تطوير العلاقات مع حكومة إقليم كوردستان.

وبشأن افتتاح ممثلية لحكومة كوردستان في تركيا، قال: "ناقشنا هذا الموضوع مع رئيس الوزراء مسرور بارزاني منذ عدة سنوات".

وأضاف: "تمت الموافقة من حيث المبدأ، لكنها لم تصل إلى المرحلة النهائية فنياً لاتخاذ القرار"، متمنياً "عودة إحياء هذا الموضوع وتنفيذه".

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في سياقٍ متصل، قال رئيس مكتب العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان إنهم التقوا اليوم بمسؤولين في الحكومة البلجيكية.

يأتي ذلك، في إطار جولةٍ دبلوماسية في دولٍ أوروبية يجريها وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بينهم.

وأوضح سفين دزيي، أنهم التقوا مع مسؤولين في بلجيكا ولوكسمبورغ، ومن المقرر عقد لقاءات مع مسؤوليين هولنديين أيضاً.

وحول اجتماعات اليوم الأربعاء، قال: اجتمعنا مع وزارة الخارجية البلجيكية والأمين العام للسياسة الخارجية للحكومة البلجيكية لمناقشة عدة قضايا.

وتركّزت النقاشات، بحسب دزيي، حول تطورات الوضع الأمني ​​واستمرار تهديد تنظيم داعش على المنطقة، كذلك العلاقات بين أربيل وبغداد والعملية الانتخابية المقبلة.

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في غضون ذلك، أكد رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان، أن المسؤولين الأوروبيين يدعمون العملية الديمقراطية والحوار لحل القضايا.

لافتاً إلى أنهم وجّهوا الشكر للحكومة البلجيكية "لاعترافها بالمذبحة التي ارتُكِبت بحق الإيزيديين على أنها إبادة جماعية".

كما أشار إلى أنهم ناقشوا اتفاق سنجار، ودعوا المجتمع الدولي للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية "حتى يتمكن سكان المنطقة من العودة إلى مناطقهم".