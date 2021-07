كوردستان ترحب باعتراف بلجيكا بإبادة الإيزيديين وتدعو العالم لخطوة مماثلة

أربيل (كوردستان 24)- رحب إقليم كوردستان الجمعة باعتراف البرلمان البلجيكي بالإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، داعياً برلمانات البلدان في العالم بأسره إلى اتخاذ قرارات مماثلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق البرلمان الهولندي على مقترح يقضي رسمياً بالاعتراف بجرائم داعش ضد الإيزيديين على أنها إبادة جماعية.

وارتكب تنظيم داعش بحق الإيزيديين واحدة من أسوأ المجازر في التاريخ الحديث في أعقاب اجتياحه سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014.

وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم في مساحات شاسعة على الأراضي العراقية والسورية.

وعُثر على الكثير من المقابر الجماعية للضحايا الإيزيديين، وتم تحرير نصف الأعداد التي كانت بقبضة التنظيم بينما لا يزال الكثير في عداد المفقودين.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "أرحب باعتراف البرلمان البلجيكي بالإبادة الجماعية الإيزيدية".

وتابع "أحث برلمانات البلدان في جميع أنحاء العالم على اتخاذ إجراءات مماثلة لأنها خطوة هامة لتضميد جراح مجتمعنا الإيزيدي وتحقيق العدالة للضحايا".

I welcome the recognition of Yezidi genocide by the Belgian Parliament. I urge parliaments of countries across the world to take similar actions as it is an important step to heal the wounds of our Yezidi community and achieve justice for the victims.