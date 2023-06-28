هيئة السياحة في إقليم كوردستان تتوقع وصول 300 الف سائح خلال عيد الاضحى

أربيل (كوردستان24)- توقعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، أن يزور 300 الف سائح، منتجعات الإقليم السياحية، خلال أيام عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم الهيئة، لكوردستان 24، إبراهيم عبد المجيد، انه من المتوقع أن يزور 300 الف سائح إقليم كوردستان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد عبد المجيد، استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال السياح، مشيرا الى أنه تم ابلاغ الفنادق والموتيلات والمنتجعات السياحية بضرورة تقديم أفضل الخدمات للزائرين.

وعزا إبراهيم عبد المجيد وصول هذا العدد الكبير من السياح لسببين: إغلاق المدارس وارتفاع درجات الحرارة في وسط وجنوب العراق، وهو السبب الرئيسي في وصول السياح العراقيين من المناطق العراقية الأخرى، إلى المناطق السياحية في إقليم كوردستان.

واعلن المدير العام للسياحة في أربيل ناريمان فاضل، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، استكمال كافة الاستعدادات لاستقبال السياح، مؤكدا أن مئات الفنادق والموتيلات في خدمة الزوار.

وقال ناريمان فاضل، لكوردستان 24، انه تم اجراء كافة الاستعدادات لاستقبال السياح، وأضاف: "هناك 287 فندقا و 85 موتيلا لاستقبال السياح.

وأضاف، إنه منذ الأسبوع الماضي، زار ما يقارب 24 ألف سائح أربيل ومناطقها السياحية، متوقعا أن ترتفع أعداد السياح خلال الأيام المقبلة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق العراقية.

ونشط القطاع السياحي في إقليم كوردستان خلال الأعوام القليلة الماضية خصوصا خلال فترات الأعياد، وذلك نتيجة استقرار أوضاع الإقليم الأمنية، والتسهيلات التي تقدمها حكومة الإقليم للسياح.

ويعدُّ تطوير قطاع السياحة أحد أهداف التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والتي ساهمت في زيادة عدد السياح والوجهات السياحية في الإقليم.

وتستقبل المنتجعات السياحية في اقليم كوردستان سنويا، مئات الآلاف من السيّاح العراقيين، الذين يقصدون مختلف مناطق الإقليم، قادمين من محافظات الوسط والجنوب، للتمتع بالطبيعة الخلابة وهربا من درجات الحرارة المرتفعة.