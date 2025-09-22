إعادة إحياء حمام فاطمة خان الأثري في السليمانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- يجري حاليًا إعادة إحياء وترميم حمام فاطمة خان الأثري في محافظة السليمانية، الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب 200 عام، وتحديداً الى عهد إمارة بابان.

فاطمة خان هي والدة سليمان باشا بابان وزوجة عبد الرحمن باشا بابان، وهي من أمرت ببناء الحمام.

وقال الدكتور زريان حاجي، رئيس قسم الآثار في جامعة السليمانية: نحن في قسم الآثار في كلية العلوم الإنسانية بجامعة السليمانية، نعمل باستمرار للحفاظ على عدد كبير من الآثار بطريقة علمية دقيقة.

كما أشار إلى بدء فريق متخصص من أساتذة وخريجي قسم الآثار العمل في هذا المشروع، وفق ما نقلته دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان.

وقال: كانت الأرض مستوية، ومغطاة بعدة طبقات من الأسفلت والكونكريت، وقد أُزيل كل ذلك لإظهار مبنى الحمام والعمل عليه.

من الجدير بالذكر، أن الحمام، وبعد مرور 71 عامًا من خروجه عن الخدمة وتراكم الأتربة والمخلفات عليه، لايزال على حاله ولم يندثر، وسيصبح معلمًا أثريًا هامًا.

اما عالم الآثار د. مهدي جلال فقد قال عن حمام فاطمة خان: في الحفرة الأولى، تمكنا من الوصول إلى بقايا جدار الحمام، وقد قمنا بالتنقيب لمدة 80 إلى 90 يومًا حتى الآن، ونتيجةً للفحص الدقيق، تمكنا من الوصول إلى جميع أجزاء الحمام، والذي يتألف من ثلاثة أجزاء، الأول هو الجزء البارد، والثاني هو الجزء الساخن، والثالث خاص بتسخين المياه ويسمى محلياً بالجهنمي.

واضاف: كما عُثر في الحمام على عدة قطع معدنية، من أقراط وخواتم وقطع ذهبية تعود لنساء استحممن في الحمام سابقاً، أو قصدنه لغرض الإستحمام.