التعليم العالي في كوردستان تفعّل نظام "زانكو لاين" للقبول الجامعي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، عن تفعيل نظام "زانكۆلاين" الإلكتروني لطلبة خريجي الصف الثاني عشر (الإعدادية) الراغبين بالالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي (2025-2026).

النظام، المتاح عبر الرابط الإلكتروني (www.regayzanko.com) ، سيكون فعالاً لمدة 8 أيام، اعتباراً من تاريخ اليوم. ويُطلب من الخريجين خلال هذه الفترة ملء استمارات القبول وتقديمها إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الطلبة زيارة مدارسهم للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم (Username) و (Password) اللازمة لتسجيل الدخول إلى النظام.

وفي إجراء جديد لضمان دقة البيانات وحماية الطلبة، أشارت الوزارة إلى ضرورة إدخال رقم هاتف محمول واحد عند تعبئة استمارة "زانكۆلاين". سيتلقى الطالب رمز تحقق لمرة واحدة (OTP) عبر رسالة نصية قصيرة على هذا الرقم. وشددت الوزارة على أهمية استخدام الطلبة لأرقام هواتفهم الخاصة، محذرة من أن أي استخدام لرقم هاتف شخص آخر سيتحمل صاحبه المسؤولية القانونية.

دعت الوزارة خريجي الصف الثاني عشر إلى زيارة الموقع الإلكتروني (www.regayzanko.com) وقراءة دليل القبول بعناية كمرجع أساسي لملء استماراتهم. كما يمكنهم زيارة مراكز الاستشارات الجامعية في الجامعات المختلفة للحصول على التوضيحات اللازمة حول كيفية تعبئة استمارات القبول وفق الأنظمة المتعددة.

وشددت الوزارة على أن هذه فرصة مهمة للطلاب لفهم تفاصيل النظام قبل تقديم استمارات القبول، وحثتهم على ملء الاستمارات بأنفسهم وعدم اللجوء إلى المراكز غير الرسمية التي تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب مادية، مؤكدة أن الوزارة ليست مسؤولة عن أي أخطاء قد تحدث أثناء تعبئة الاستمارات.

وبشأن عملية القبول، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القبول في الجامعات سيكون وفقاً لترتيب الكليات والأقسام التي يختارها الطلبة في "زانكۆلاين"، مع مراعاة معدل الطالب التراكمي. لذا، من الضروري تحديد ترتيب الكليات والأقسام التي يرغبون في إكمال دراستهم فيها بعناية فائقة. كما حثت الوزارة خريجي الصف الثاني عشر على البدء في تقديم طلباتهم فور تفعيل النظام وعدم تأجيل ذلك إلى الأيام الأخيرة.

ويبلغ عدد الخريجين المؤهلين للتقديم هذا العام 57,980 طالباً وطالبة من مختلف الفروع (العلمي، الأدبي، المهني، المدارس الدولية) في وقت واحد. يتوزعون بواقع 42,257 طالباً من الفرع العلمي، 13,826 طالباً من الفرع الأدبي، 1,327 طالباً من التعليم المهني، و 570 طالباً من المدارس الدولية. سيقدم هؤلاء الطلبة طلباتهم لـ 680 قسماً ضمن أنظمة القبول الثلاثة (العام، الموازي، المسائي) في 16 جامعة حكومية في إقليم كوردستان.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أنه نتيجة للتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية، تقرر تخصيص 400 مقعد دراسي في جامعات ومعاهد وسط وجنوب العراق لطلبة إقليم كوردستان، وبالمقابل تخصيص 400 مقعد دراسي في جامعات ومعاهد الإقليم لطلبة وسط وجنوب العراق. وفي الأيام القليلة المقبلة، سيتمكن خريجو الصف الثاني عشر في إقليم كوردستان من تقديم طلباتهم للجامعات والمعاهد في وسط وجنوب العراق عبر رابط خاص سيتوفر على موقع "زانكۆلاين".

واختتمت وزارة التعليم العالي بيانها بالتأكيد على عدم وجود أي صفحات أو حسابات رسمية تابعة لـ "زانكۆلاين" أو مركز القبول على وسائل التواصل الاجتماعي تحت أي اسم. مشيرة إلى أن المنبر الوحيد لإيصال توجيهاتها هو الموقع الرسمي و(صفحة) الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.