كأس العراق: القوة الجوية يُتوج بلقبه السادس على حساب نادي أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تُوِّج القوة الجوية بلقب مسابقة كأس العراق لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على أربيل 1-0 السبت في المباراة النهائية التي استضافها ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد وسط حضور أكثر من 25 ألف متفرج.

وقاد مهند عبد الرحيم القوة الجوية الذي يشرف عليه المدرب المصري مؤمن سليمان، إلى الفوز باحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من كرة أرضية خفيفة زاحفة خدع بها الحارس حسين علي والمدافعين.

وهذه أول مرة يصل فيها فريق أربيل، المتوَّج بلقب بطولة الدوري العراقي أربع مرات، إلى المباراة النهائية لمسابقة الكأس وكان يُمني النفس بنقلها لأول مرة خارج العاصمة وتحديداً إلى إقليم كوردستان.

أظهر القوة الجوية أفضلية واضحة في الشوط الأول ونجح في ترجمة تفوقه بافتتاح التسجيل بعد مرور نصف ساعة على إنطلاق الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل القوة الجوية تقدمه وكذلك أفضليته على الرغم من محاولات أربيل الذي عجز عن التعويض وخرج في النهاية خاسراً.