كوردستان24 تكشف محاولة تزوير للانتخابات في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- بحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل كوردستان24 في كركوك، فإن العرب في الحويجة ومناطق أخرى خارج كركوك، ينقلون سجلاتهم الانتخابية من مراكزهم إلى مراكز الاقتراع في مدينة كركوك.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإنه من بين 1300 شخص زاروا مركزَ تسجيلٍ للناخبين وسط مدينة كركوك خلال شهر واحد، فإن 600 شخصاً منهم كانوا من الحويجة وبلدات أخرى، ونقلوا سجلاتهم وأسمائهم إلى ذلك المركز في مدينة كركوك.

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإنه خلال الفترة الأخيرة، نقل 30 ألف شخص سجلاتهم الانتخابية من مراكز اقتراعهم الرئيسية إلى مراكز في مدينة كركوك، والعملية لا تزال متواصلة.

وفي هذا الصدد، قال مساعد مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك وكرميان محمد خورشيد، في تصريح لـ كوردستان24، ننظر بعين الشك إلى هذه المحاولات، ونعتقد أن الهدف من هذه الخطوة هو التلاعب والتزوير، وينبغي إيقاف ذلك".

وقررت مفوضية الانتخابات، تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية، لغاية يوم غد الاثنين.

كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق من اليوم الأحد، عدم وجود أي تمديد لموعد تحديث سجل الناخبين حتى الآن.

وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية، داوود سلمان خضير، في حديث نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، وتابعته كوردستان24، إن "عدد الأحزاب المسجلين حتى الآن هو 303 أحزاب، و37 تحالفاً، منهم 24 تحالفاً جديداً، و13 تحالفاً قديماً".

وأشار إلى أن "عدد الناخبين الذين حدثوا بياناتهم بلغ 482432، منهم عدد الذكور بلغ 249551 وعدد الإناث 232881، أما عدد المسجلين من مواليد 2005 بلغ 48854".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم 9 من شهر تموز الماضي في 15 محافظة عدا إقليم كوردستان.