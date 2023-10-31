السعودية تفوز بحق استضافة كأس العالم 2034

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأصبحت السعودية بشكل رسمي هي المرشح الوحيد لتنظيم كأس العالم 2034، بعد غلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، باب تلقي طلبات الترشح لاستضافة البطولة اليوم الثلاثاء.

ونشر جياني إنفانتينو صورة له وهو يحمل كأس العالم في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، لينشر بياناً مشتركاً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الثلاث نسخة المقبلة للمونديال.

وجاء في بيان رئيس فيفا: "سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026 في قارة أمريكا الشمالية".

وأضاف: "النسختان التاليتان لكأس العالم ستقامان في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا)، مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراغواي وأوروغواي) في عام 2030، وفي آسيا (المملكة العربية السعودية) في عام 2034".

وواصل: "بالتالي ستقام 3 نسخ في 5 قارات و10 دول، وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا".

وأكمل إنفانتينو: "تمت الموافقة على عمليات تقديم العطاءات بالإجماع من خلال مجلس فيفا، حيث يتم تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة، بعد حوار بناء ومشاورات مكثفة، وأشكر كل من شارك في هذا التبادل الإيجابي".

يذكر أن أستراليا قررت عدم التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 قبل ساعات من نهاية المهلة المحددة من قبل الفيفا للدول لإبداء رغبتها في استضافة المونديال، لتصبح السعودية المرشح الوحيد لتنظيم البطولة.

وأبدى الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اهتمامه باستضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029، كما أنه من المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 في مدينة بريسبن بأستراليا.