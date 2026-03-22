"هكار گەردي" يستعد لتمثيل إقليم كوردستان في بطولة عالمية بالفنون القتالية

أربيل (كوردستان 24)- يستعد بطل الفنون القتالية الكوردي، هكار گەردي، للمشاركة في واحدة من أكبر البطولات العالمية والمقرر إقامتها منتصف الشهر المقبل في ماليزيا.

وكان البطل الكوردي قد سطر قصة نجاح كبيرة باسم إقليم كوردستان في عام 2025، حينما أحرز المركز الأول في رياضة "المواي تاي" بمدينة بوكيت التايلاندية، بمشاركة دول آسيوية وأوروبية عديدة، ليتوج بلقب حزام (RBS) الدولي.

وفي العام ذاته (2025)، نجح گەردي برفع علم كوردستان مجدداً بعد إحرازه المركز الأول في إندونيسيا، ليوقع بعدها عقداً مع إحدى كبرى شركات الفنون القتالية في ماليزيا للمشاركة في بطولة الفنون القتالية المختلطة الدولية (MMA)، والتي ستنطلق منافساتها في 19 من الشهر المقبل بالعاصمة كوالالمبور.

يذكر أن گەردي، المنحدر من مدينة أربيل، ينافس في بطولات الفنون القتالية باسم إقليم كوردستان منذ أكثر من 17 عاماً.

ويتواجد حالياً في إندونيسيا لإتمام تحضيراته لأولى مواجهاته في بطولة ماليزيا، حيث من المقرر أن يواجه المقاتل الماليزي "جيسون لاو".