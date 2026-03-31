لدواعي أمنية.. غرفة عمليات أربيل تقرر إقامة مباراة "أربيل والزوراء" بدون جمهور

أربيل (كوردستان24)- أعلنت غرفة عمليات محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء 31 آذار 2026، عن قرار رسمي يقضي بإقامة مباراة ناديي (أربيل والزوراء) المرتقبة على ملعب الشهيد "فرانسو حريري" بدون حضور جماهيري، وذلك لأسباب أمنية طارئة.

وأوضح البيان الصادر عن الغرفة، أن هذا القرار جاء عقب التطورات الأمنية التي شهدتها المدينة صباح اليوم، والمتمثلة بتصدي القوات الأمنية لعدد من الطائرات المسيرة التابعة للجماعات الإرهابية في سماء أربيل وإسقاطها.

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من صدور قرار سابق من إدارة نادي أربيل بالسماح بدخول الجماهير استجابة لمطالب المشجعين، إلا أن الوضع الأمني الراهن وضرورة الحفاظ على سلامة المواطنين استوجبت اتخاذ قرار بمنع الحضور الجماهيري في مباراة اليوم".

وأكدت غرفة العمليات في بيانها أن "حماية أرواح وسلامة الجماهير والمواطنين هي الأولوية القصوى، وهي أثمن من أي مكاسب مادية أو إنجازات رياضية"، لافتةً إلى إدراكها لمدى شغف الجماهير لمتابعة المباراة، فضلاً عن الأضرار المالية التي قد تلحق بالنادي، إلا أن "الأمن يأتي فوق كل اعتبار".

واختتمت الغرفة بيانها بتقديم الاعتذار للجماهير الوفية لنادي أربيل، واصفة إياهم بـ "الدينامو المحرك لنجاحات النادي"، ومؤكدة أن هذا الإجراء اتُّخذ خصيصاً لضمان سلامتهم.