وزير التجارة والصناعة: نسعى إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان

أربيل(كوردستان24)- أكد وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، كمال مسلم، أنهم يريدون تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان، ويجرون محادثات مع الحكومة العراقية لتوفير دعم التصدير للمنتجات المحلية في المنطقة.

وقال مسلم، خلال جلسة حوارية على هامش المؤتمر الثالث لممثليات إقليم كوردستان في الخارج، اليوم الأحد 28 كانون الثاني 2024، إن " حجم الواردات إلى إقليم كوردستان أعلى بكثير من تصدير البضائع خارج إقليم كوردستان، والآن نعمل على خلق توازن بين نسبة الاستيراد والتصدير".

وفقاً لمسلم، " وزارة النقل في حكومة إقليم كوردستان، على تواصل مع الحكومة العراقية، لتستفيد إلى أقصى حد من طريق التنمية المخطط بناؤه من ميناء الفاو في البصرة إلى الحدود التركية".

وأشار إلى أنه "من أجل التسهيل على المستثمرين ورجال الأعمال في إقليم كوردستان ، سنفتح مكتب وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان في المنافذ الحدودية حتى يتم التخلص من الروتين". وقال: "لقد حققنا تقدما جيدا في مجال الصناعة في إقليم كوردستان واستطعنا تلبية جزء كبير من الاحتياجات بالمنتجات المحلية".

وتابع، "من أجل حماية المنتج المحلي لمزارعينا في إقليم كوردستان ، قررت الحكومة فرض ضرائب إضافية على المنتجات المماثلة المستوردة من الخارج أو إذا لزم الأمر، منع استيرادها".

وبحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، انطلقت اليوم الأحد 28 كانون الثاني (يناير) 2024، في العاصمة أربيل، أعمال المؤتمر الثالث لممثليات حكومة إقليم كوردستان في الخارج.

ولإقليم كوردستان ممثليات في 14 دولةً حول العالم، حيثُ تعمل بحسب جدول أعمال وسياسات التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

وفي وقتٍ سابق قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي لـ كوردستان24، إن "لديهم خططاً لفتح عددٍ من الممثليات الجديدة، ولا سيّما في الدول العربية".

وتوجد في إقليم كوردستان 40 قنصلية عامة ومكاتب تمثيلية لعدة دول، من بينها 38 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تملك قنصليتين لها في كوردستان منذ عام 2007، إحداها بأربيل والأخرى في السليمانية.