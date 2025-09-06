مؤسسة بارزاني الخيرية: 20 عاماً من العمل الإنساني داخل كوردستان وخارجها

منذ 19 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تأسست مؤسسة بارزاني الخيرية عام 2005 في أربيل، وهي منظمة غير حكومية، غير سياسية، وغير ربحية، يرأس مجلس إدارتها مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، الذي يشرف بشكل مباشر على أنشطتها.

من أبرز سمات المؤسسة، أنها لا تنفق أي مبلغ من التبرعات على مصاريفها التشغيلية، بل تُوجَّه جميع الأموال مباشرة إلى المستفيدين، الأمر الذي عزز الثقة بها لدى المانحين الدوليين مثل الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية ودول الخليج.

ووفق التقرير السنوي للمؤسسة، فقد تمكنت خلال عام 2024 وحده من تقديم مساعدات إنسانية متنوعة إلى 432,706 عائلة، أي ما يعادل نحو 3,124,416 شخصاً.

ومن أهم مشاريع المؤسسة مشروع "أعزاؤنا"، الذي يوفّر الرعاية والدعم للأطفال الأيتام حتى إكمال مراحل الجامعة والمعاهد.

وقال عمر أحمد حسن، مدير قسم الاحتياجات الخاصة والأرامل، لـ كوردستان24 إن المشروع تمكن من جمع أكثر من 16 ألف طفل تحت رعايته، وأحدث تغييراً ملموساً في حياتهم، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

ولا يقتصر نشاط المؤسسة على داخل إقليم كوردستان، إذ قدّمت مساعدات إنسانية في عشرات مخيمات اللاجئين والنازحين داخل الإقليم والعراق، وكذلك في باكور وروجآفا كوردستان، تركيا، سوريا، لبنان، بنغلادش، والسودان.

من جانبه، قال موسى أحمد، رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، لـ كوردستان24: نجحنا في بناء شراكات وتنسيق مع منظمات خيرية وإنسانية دولية عدة، وحصلنا على تراخيص للعمل في دول مختلفة وفق المعايير الدولية.

وأضاف: في الوقت نفسه، استطعنا أن نعكس عبر نشاطاتنا صورة إنسانية الكورد وروح التضامن داخل المجتمع الكوردي أمام دول العالم كافة.