في مدينة سنة.. معرض ومسار خاص بالصناعات اليدوية احتفاءً بليلة "يلدا"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تزامناً مع اقتراب ليلة "يلدا" (شەوچلە)، شهدت مدينة سنة (سنندج) في شرق كوردستان (إيران) افتتاح معرض وسوق خاص بالصناعات اليدوية، يهدف إلى تسليط الضوء على الإرث الثقافي والفني العريق للمنطقة ودعم الحرفيين المحليين.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من النتاجات اليدوية التي تعكس الهوية الكوردية، شملت حياكة السجاد (الكليم)، النحت على الخشب، وصناعة الأواني الخشبية، بالإضافة إلى الأزياء الكوردية التقليدية والحلي والمجوهرات التي تحمل عبق التراث.

تقول "برستو زنك كريمي"، وهي صاحبة ورشة للسجاد، لكوردستان24: "لقد عرضنا مجموعة متنوعة من المنسوجات في هذا المعرض، ونأمل أن يزورنا الناس ويدعموا الحرفيين الذين يبذلون جهوداً مضنية في الحفاظ على هذا الفن، رغم الصعوبات التي يواجهونها".

من جانبه، أشار "بابك إلياس بور"، المشرف على إحدى المجموعات الفنية، إلى تميز الأعمال المعروضة بالدقة والجمال، ومنها فن "المسمار والخيط" (ستريت آرت)، حيث يتم إنتاج لوحات وأشكال هندسية معقدة وجميلة جداً باستخدام أدوات بسيطة، وهو فن يحتاج إلى الكثير من الصبر والتركيز.

رغم الجمالية العالية للمعروضات، إلا أن البائعين المشاركين أعربوا عن قلقهم من ضعف القوة الشرائية.

وفي هذا السياق، صرحت "زارا منبري"، مديرة إحدى شركات الصناعات اليدوية: "للأسف، الحركة في السوق ضعيفة من الناحية الاقتصادية. الناس يمرون بظروف صعبة، وقدرتهم على الشراء تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية".

وأضافت: "بعض الحرفيين لم يبيعوا شيئاً لعدة أيام، وأغلب ما يتم شراؤه الآن هو قطع صغيرة وبسيطة كالإكسسوارات اليدوية، لأن القطع الفنية الكبيرة لم تعد في متناول الجميع".

وبحسب القائمين على هذه الفعالية فأنها تهدف إلى تحويلها لمنصة سنوية تساهم في:

تعريف الجيل الجديد بالصناعات اليدوية الكوردية. وربط الثقافة الكوردية بالجانب الاقتصادي والتنموي للمحافظة. بالاضافة الى خلق صلة وصل مباشرة بين المنتج والمستهلك لدعم ديمومة الحرف اليدوية من الزوال.

يعتبر المعرض في مدينة سنة، رغم التحديات المادية، نافذة فنية تعيد الألق للتراث الكوردي في مناسبة قومية وتاريخية هامة كليلة "يلدا".