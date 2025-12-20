الحكيم: نجاح الدولة يُقاس بخلق فرص العمل وبناء اقتصاد متنوع

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أن العراق بحاجة الى تماسك سياسي واتخاذ قرارات محسوبة تحمي الشعب.

جاء ذلك، في كلمةٍ له خلال الحفل التأبيني الرسمي بذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم.

وقال الحكيم إن البرنامج الحكومي "يبنى على ثلاث مراحل زمنية متدرجة، تبدأ بفترة مائة يوم لتحقيق الإنجازات العاجلة".

معتبراً أن "تلك الفترة تقاس فيها جدية الحكومة من خلال ملفات يلمسها المواطن يومياً مثل الكهرباء، الماء، البطالة، انسيابية الخدمات، إجراءات النزاهة، وترتيب الأولويات المالية".

أما المرحلة الثانية، فبحسب الحكيم، "تتمثل بعام الإصلاح للإدارة والحوكمة، وتستكمل فيها الإصلاحات الهيكلية عبر محاربة البيروقراطية، وإصلاح منظومات الجباية والإنفاق، وتطوير الإدارة، وتثبيت مبادئ الشفافية في العقود والمشاريع".

وأضاف: المرحلة الثالثة تستمر لأربع سنوات لتحقيق الأثر التنموي المستدام، ويقاس فيها نجاح الدولة بقدرتها على خلق فرص العمل، وجذب الاستثمار، وتحسين البنى التحتية، وبناء اقتصاد متنوع.

وشدد رئيس تيار الحكمة أن "البلاد لا تُدار بالارتجال أو المجاملة، بل تحتاج إلى شجاعة في الإصلاح والاعتراف بالخلل ومواجهة الفساد وحماية السيادة".

مؤكداً على "ضرورة التحول الرقمي كأقصر طريق لمحاربة الفساد وتحسين الخدمة العامة".