ميرتس: أوكرانيا ليست سوى بداية خطط بوتين التوسعية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، من أن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوسعية "لن تنتهي عند غزو أوكرانيا، بل سيكون ذلك مجرد بداية".

وأكد ميرتس في مؤتمر لسفراء ألمانيا "نشهد يومياً وبكثافة متزايدة هجمات روسية هجينة، بما في ذلك على بنيتنا التحتية"، مشيراً إلى "استفزازات موسكو في بحر الشمال وبحر البلطيق".

وألمانيا ثاني أكبر جهة مزودة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي عام 2022 وعززت إجراءاتها الأمنية في تدبير قالت إنه تحسباً لأي مؤامرات تخريبية قد تُدبّرها موسكو.

وسعى ميرتس إلى تعزيز القدرات الدفاعية الألمانية في مواجهة تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القوة المستقبلية للحلف الأطلسي، ويريد أن تمتلك ألمانيا "أقوى جيش تقليدي" في أوروبا.

وقال ميرتس الاثنين "أمامنا مهام تاريخية"، وهي "بناء هيكل أمني جديد ينبغي أن يستمر لعقود قادمة".

وأضاف "ما أسميناه النظام العالمي الليبرالي يتعرض لضغوط من جهات عديدة، بما في ذلك داخل الغرب السياسي".

وتابع "اندلع صراع جديد بين الأنظمة الديمقراطية الليبرالية ومحور الأنظمة الاستبدادية".