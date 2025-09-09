قصف اسرائيلي قرب حمص واللاذقية وتدمر في سوريا

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استهدفت هجمات إسرائيلية ليل الإثنين مواقع في سوريا قرب مدن اللاذقية (غرب) وحمص وتدمر (وسط)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت كتيبة للقوات الجوية تقع جنوب شرق مدينة حمص، حيث دوّت انفجارات قوية في المنطقة المستهدفة، وسط معلومات أولية عن أضرار مادية".

ومنذ أن أطاح تحالف فصائل إسلامية مسلّحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا واضعة ذلك في سياق الحؤول دون سيطرة السلطات الجديدة على ترسانة الحكم السابق. كما تقدمت قواتها في المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وبينما لا يزال البلدان رسميا في حالة حرب منذ العام 1948، أقرّت السلطات الانتقالية السورية في الآونة الأخيرة بعقد مفاوضات مع الدولة العبرية بهدف العودة إلى تطبيق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

وفي نهاية آب/أغسطس نفّذ الجيش الاسرائيلي إنزالا جويا في موقع عسكري يقع على بُعد نحو 30 كلم جنوب دمشق، كان تعرّض لقصف متكرر، وفق الإعلام الرسمي السوري.

ولم تؤكّد الدولة العبرية تلك العملية، لكنّ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكّد أنّ القوات الإسرائيلية تعمل "في الليل والنهار" حيثما تقتضي الضرورة لحماية أمن بلدهم.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر أفادت "سانا" بأن قوات إسرائيلية اعتقلت سبعة أشخاص في القنيطرة في جنوب سوريا حيث "توغلت" في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وقامت بمداهمة وتفتيش عدد من المنازل.

AFP