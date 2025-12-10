تمهيداً لمحاكمته.. العدل السورية تحيل وسيم الأسد إلى قاضي الإحالة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدر قاضي التحقيق المختص قراراً بإحالة المدعى عليه “وسيم بديع الأسد” إلى قاضي الإحالة تمهيداً لمحاكمته، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية، وبما يضمن تحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء، ويعكس التزام الدولة بتطبيق العدالة بموضوعية ودون تمييز.

وأظهر فيديو نشرته الوزارة في صفحتها على فيسبوك، استجواب المتهم وسيم الأسد من قبل قاضي التحقيق السابع توفيق العلي، حيث تم توجيه عدة تهم له بجرائم منها: تشكيل مجموعات قتالية إجرامية تابعة للفرقة الرابعة عام 2012، والإشراف على تمويل المجموعات بالأسلحة والمال، بالتنسيق مع العميد في جيش النظام البائد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للميليشيات الرديفة في منطقة المليحة، إضافة إلى جرائم الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في جرمانا عام 2012.

وشملت التهم التي وجهها القاضي لوسيم الأسد: “ تفييش العساكر ونقلهم ضمن القطعات العسكرية، وقبض الرشاوى قبل الثورة وبعدها، وإقامة علاقة قوية مع تاجر المخدرات اللبناني نوح زعتير الذي تم اعتقاله مؤخراً.

وكانت قوى الأمن الداخلي السوري تمكنت في الحادي والعشرين من حزيران الماضي من إلقاء القبض على وسيم الأسد في عملية أمنية مُحكمة على الحدود السورية اللبنانية.