القنصلية الأمريكية في أربيل تقدم معدات استجابة طبية متقدمة لقوات الزيرفاني

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في أربيل، اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025، عن تقديم معدات متطورة للاستجابة الطبية الأولية لقوات الزيرفاني.

وبحسب بيان صادر عن القنصلية، تضمنت المساعدات، مجموعة من المعدات التشغيلية المخصصة لـ العناية الطبية في الإصابات القتالية (Combat Casualty Care)، بالإضافة إلى أدوات ومعدات تدريبية.

وتساهم هذه الأدوات بشكل فعال في تعزيز القدرات على إنقاذ الأرواح وتقوية جهود الاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء إقليم كوردستان، كما أنها تجسد الدور الأمريكي في مجال الاستجابة الطبية الطارئ