وفد روسي حكومي في دمشق لإجراء مباحثات حول الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد روسي برئاسة نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك إلى مطار دمشق الدولي.

وسيلتقي الوفد الروسي عدداً من المسؤولين السوريين وسيجري معهم مباحثات حول الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال خلال لقائه السفراء العرب في العاصمة الروسية موسكو: "لن نسمح أن تكون سوريا مكانا لتصفية نزاعات دولية أو أن تكون مصدرا لأزمات للمنطقة".

وأضاف: "نريد بناء علاقات مع جميع الشركاء الدوليين والمحليين والإقليميين".

وأردف الشيباني: "لدى سوريا وروسيا رغبة في طي صفحة الماضي وبناء علاقات جديدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، آب المنصرم، كما أجرى الوزير الشيباني والوفد المرافق له، لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ونظيره السوري مرهف أبو قصرة عقدا اجتماعا في موسكو أمس ناقشا خلاله تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط.

من جهتها، أعلنت الخارجية السورية أن اللقاء الذي وصفته بالـ"تاريخي" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و الوزير أسعد الشيباني أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين موسكو ودمشق.