إطلاق مشروع لإعادة تدوير النفايات والبلاستيك في أربيل

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في مراسم خاصة أقيمت في مدينة أربيل، أعلنت منظمة كوردستان فاونديشن، بالتعاون مع وزارة البلديات والسياحة، عن إطلاق مشروع لإعادة تدوير النفايات.

ويُعد هذا المشروع البيئي خطوة مهمة نحو تعزيز حماية البيئة في أجواء خضراء وهواء نقي.

حيث أعلنت منظمة كوردستان فاونديشن عن البدء بتنفيذ مشروع توزيع 500 حاوية مخصصة للنفايات والبلاستيك، سيتم وضعها في الشوارع والأماكن العامة بهدف الحفاظ على البيئة ونظافة المدن والأحياء.

وقد جرى حفل التدشين بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمة.

وقال هندرين غازي، مدير البرنامج البيئي في منظمة كوردستان فاونديشن: قمنا بوضع 500 حاوية مخصّصة لفرز النفايات والبلاستيك لتسهيل عملية الجمع على المواطنين، وكذلك على الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل في مجال إعادة التدوير.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان24، أن الهدف من هذه الحاويات هو تشجيع عملية الفرز المنظم بين النفايات والبلاستيك بما يسهم في تحسين إدارة المخلفات.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان التزامها بتطبيق التعليمات والمعايير البيئية الدولية، معلنة دعمها الكامل للمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.

من جانبها، قالت بيان سامي عبد الرحمن، المستشارة الرفيعة لرئيس وزراء الإقليم للشؤون الخارجية والتغير المناخي، إن سياسة حكومة الإقليم في مواجهة تغيّر المناخ تقوم على وضع استراتيجيات عملية، مثل إنشاء السدود والخزانات للاستفادة من مياه الأمطار والثلوج، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة التي ساهمت في تحسين البيئة".

ويُنفَّذ مشروع إعادة تدوير البلاستيك وفرز النفايات في مرحلته الأولى ضمن محافظتي أربيل ودهوك، حيث من المقرر جمع 9 ملايين قنينة مياه بلاستيكية خلال عام واحد.