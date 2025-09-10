سحب كتاب تحويل الزبير إلى محافظة

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ألغى رئيس الوزراء العراقي مضمون كتاب سابق لترقية قضاء الزبير إلى محافظة مستقلة عن البصرة، بعد يوم من توجيهه وزارة التخطيط بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بترقية القضاء.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، أن السوداني وجّه الوزارة باتخاذ ما يلزم أصولياً بتحويل الزبير إلى محافظة، بناءً على الطلب المقدم من النائب رفيق الصالحي، تمهيداً للمضي بالإجراءات الرسمية المرتبطة بهذا الملف، وإعلام مجلس النواب، بعدما وقّع 80 عضواً في مجلس النواب العراقي، على طلب لاستحداث محافظة الزبير.

وعقب يوم واحد، صدر كتاب جديد من مدير مكتب السوداني، علي اللامي بإلغاء مضمون الكتاب السابق الخاص بالترقية الإدارية لقضاء الزبير إلى محافظة.