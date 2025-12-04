رئيس الحكومة يستهل زيارته إلى الإمارات بالاجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي

منذ 57 دقيقة

أربيل (كورستان 24)- استهل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس 4 كانون الأول (ديسمبر) 2025، زيارته الرسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالاجتماع مع الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وشهد الاجتماع تأكيداً مشتركاً على أهمية الدفع بأواصر الصداقة قدماً، وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.

وفي سياق آخر من المباحثات، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالوضع العام في العراق والمنطقة.