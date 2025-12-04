رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الخميس 4 كانون الأول (ديسمبر) 2025، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية سعيد الهاجري.

وسيعقد رئيس الحكومة، خلال زيارته التي تستمر عدة أيام، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين العراقية والإقليمية.