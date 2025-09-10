كركوك.. استبعاد راكان الجبوري من الترشح لأي انتخابات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في كركوك، قرارها النهائي بإبعاد راكان سعيد الجبوري عن الترشح لأي انتخابات مستقبلاً.

وقرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في وقت سابق، باستبعاد محافظ كركوك السابق، راكان الجبوري من الترشح للانتخابات المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وجاء ذلك بسبب إدانته وفق المادة 340 بتهم الفساد وهدر المال العام.

وأكدت الهيئة القضائية أنه في حال صدور أحكام قضائية مماثلة لا يحق له الترشح للانتخابات مجدداً.

وفي 24 آب / أغسطس الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قرارها استبعاد راكان سعيد علي، (راكان الجبوري)، من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وذلك بسبب مخالفته لقانون المفوضية.