المفوضية تكشف أرقاماً نهائية تُبرز حجم المنافسة والاستبعاد في انتخابات 2025

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن آخر إحصائية لعدد المرشحين النهائيين والمستبعدين عن انتخابات مجلس النواب العراقي 2025.

وقالت المفوضية في بيانٍ لها، اليوم الأحد، إن عدد المرشحين النهائيين بلغ 7754 مرشحاً، يتنافسون على 329 مقعداً، وهو العدد الكلي لأعضاء البرلمان العراقي.

وأوضحت أن العدد الكلي للمستبعدين عن خوض السباق الانتخابي بلغ 837 مرشحاً، لأسبابٍ عدة من بينها: التزوير والمساءلة القضائية وحالات وفاة وانسحابات وغيرها.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

وأدناه جدول بالإحصائيات التفصيلية وفق ما نشرتها المفوضية: