حكومة إقليم كوردستان تعيد 40 مواطناً محتجزا من ليبيا

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان إعادة 40 مواطناً محتجزاً من ليبيا إلى كوردستان.

وقالت الدائرة في بيان لها، صدر اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، أن 40 مواطناً من إقليم كوردستان، وبعد أن تم احتجازهم أثناء محاولتهم الهجرة بصورة غير قانونية في ليبيا، وتعرضوا لظروف صعبة وقاسية، وتحملت حكومة إقليم كوردستان رعاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم، حيث وصلوا صباح اليوم الأحد إلى مطار أربيل الدولي.

وجاء في البيان أنه بعد وصولهم إلى أرض إقليم كوردستان، قامت فرق وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى فريق طبي وفريق دعم، باستقبال المفرج عنهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم. وبعد التأكد من سلامتهم، عاد جميع الشباب المفرج عنهم إلى عائلاتهم.

وفي الـ 10 أيلول 2025، أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، عن وصول 25 شاباً كوردياً إلى الإقليم عبر مطار أربيل الدولي، بعد الإفراج عنهم في ليبيا حيث كانوا محتجزين لأكثر من خمسين يوماً.