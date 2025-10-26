العراق يشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في عموم البلاد

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، عن ارتفاعٍ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن الطقس سيكون صحواً "غداً الاثنين، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

مشيرةً إلى أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 27، أربيل 28، نينوى وكركوك 30، الأنبار وصلاح الدين 31، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 33، النجف الأشرف وواسط وبابل والديوانية والمثنى 34، ميسان وذي قار 35، والبصرة 36".

وأضاف البيان أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق العراق".

أما بالنسبة لطقس الأربعاء، فقالت الهيئة إنه سيكون صحواً في عموم البلاد عدا المنطقة الشمالية فيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

موضحةً أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وصحواً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".