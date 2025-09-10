مفوضية الانتخابات تجري قرعة اختيار موظفي الاقتراع وتحدد مكافآتهم

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025، أنها ستجري قرعة اختيار موظفي الاقتراع يوم الأحد المقبل الموافق 14 أيلول الجاري، عند الساعة 11 صباحاً في القاعة الإعلامية للمكتب الوطني.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية، إن مجلس المفوضين أصدر قراراً يحدد مكافآت موظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025، موضحة أن الأجور ستكون وفقاً للفئات التالية:

الموظفون الحكوميون:

- منسق مركز الاقتراع: 300 ألف دينار عن يوم واحد من التصويت (خاص أو عام).

- مدير محطة الاقتراع: 200 ألف دينار عن يوم واحد من التصويت.

- موظف مركز أو محطة الاقتراع: 150 ألف دينار عن يوم واحد من التصويت.

الطلاب والخريجون:

- منسق مركز الاقتراع: 400 ألف دينار عن يوم واحد من التصويت.

- مدير محطة الاقتراع: 300 ألف دينار عن يوم واحد من التصويت.

- موظف مركز أو محطة الاقتراع: 250 ألف دينار عن يوم واحد من التصويت.

أما بالنسبة للموظفين الاحتياطيين الذين يشكلون 5% من عدد موظفي الاقتراع، فقد حُددت أجورهم بـ 50 ألف دينار للموظف الحكومي مع كتاب شكر وتقدير، و100 ألف دينار للطالب أو الخريج.

وشددت المفوضية على أنه لا يجوز الجمع بين أجري يومي التصويت الخاص والعام، مبينةً أنه في حال تطلب الأمر أن يعمل الشخص ذاته في كلا اليومين، يضاف إلى أحد الأجرين مبلغ 100 ألف دينار فقط تعويضاً عن عمله في اليوم الثاني.

كما أوضحت الغلاي أن المتقدمين سيتحملون رسوم المصادقة على التعهدات وكذلك أجور صرف المكافأة.