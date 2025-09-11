شركة معمارية من إقليم كوردستان تحقق ثلاث جوائز قيمة في حدث عقاري عالمي بالإمارات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- لأول مرة، تشارك شركة معمارية من إقليم كوردستان في حدث عقاري عالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدمة مشروعاً محلياً، وتمكنت من حصد الجوائز الثلاث الأولى ضمن فئة الخمس نجوم من بين مئات الشركات العالمية.

وقال المهندس المعماري الاستشاري، هَردي برزنجي، اليوم الخميس، 11 أيلول/سبتمبر 2025، لموقع كوردستان24، إن الشركة كانت أول شركة استشارات هندسية محلية تشارك في هذا الحدث الدولي الذي حضره عدد كبير من الشركات من مختلف دول المنطقة والعالم.

وأضاف برزنجي أن الفعالية ضمت الغالبية العظمى من الدول العربية، وتم تقسيم المشاركة على مراحل، حيث قدمت الشركة مشاريعها بداية من شهر مايو، لتتمكن اللجان من إجراء تقييم مفصل وشامل للتصاميم.

وأشار إلى أن منظمي الحدث وضعوا العديد من الشروط والمعايير الصارمة، التي تشمل الإبداع، التكيف مع المناخ المحلي، التواصل مع المجتمع، والحفاظ على البيئة، موضحاً أن كون الشركة محلية أتاح لها تقديم مشروع كبير ومميز.

وأكد برزنجي أن لجنة التحكيم تضم حوالي 100 قاضٍ، وأن الفوز في مجالات الابتكار، التكيف مع المجتمع، ومراعاة البيئة، يتطلب استيفاء عدة شروط دقيقة.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تترك أثراً كبيراً على شبكة العلاقات الاقتصادية لكوردستان، لكون جميع الشركات المشاركة عالمية ومعروفة، ما يفتح آفاقاً واسعة لجذبهم للاستثمار في كوردستان والتعريف بالبيئة المناسبة للأعمال هنا.

ولفت إلى أن الشركة لم تكتفِ بالمركز الأول، بل حصلت على ثلاث جوائز خمس نجوم في ثلاثة مجالات مهمة، وكان المشروع الفائز هو تصميم مبنى نقابة محامي كوردستان، الذي تم تنفيذه بالكامل على يد مهندسين محليين.