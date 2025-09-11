نديم الزهاوي: شراكة كوردستان والإمارات ستنعكس إيجاباً على العراق بأكمله

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شدّد وزير المالية البريطاني الأسبق، نديم الزهاوي، اليوم الخميس، على أن إقليم كوردستان قدّم تسهيلات واسعة للمستثمرين الأجانب بهدف تشجيع زيادة استثماراتهم في الإقليم.

وقال الزهاوي، في مقابلة مع كوردستان24، إن "إقليم كوردستان مقارنة ببقية مناطق العراق يتمتع بأهمية أكبر، إذ يستقطب المزيد من المستثمرين والشركات العالمية".

وأضاف أن هناك علاقات متينة تجمع أربيل وأبو ظبي، مشيراً إلى رغبة الإمارات في الاستثمار بإقليم كوردستان على نطاق واسع، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضاً في مجالات السياحة والزراعة.

وبيّن أن هذه الشراكة ستنعكس إيجاباً على العراق بأكمله.

وأوضح أن المشاريع المشتركة بين الجانبين تُعد بالغة الأهمية لتعزيز العلاقات، لافتاً إلى نجاح حكومة إقليم كوردستان من خلال مشروعي (روناكي) و(حسابي) بوصفهما نموذجاً للتطور الاقتصادي في الإقليم.

كما أشار إلى أن رئيس وزراء إقليم كوردستان يمتلك رؤية واضحة لتنويع الاقتصاد، وقد تحققت بالفعل إنجازات وتطورات ملحوظة في هذا الاتجاه، مؤكداً أن الإمارات شريك قوي يمكن أن ينقل تجربته الناجحة إلى كوردستان.

وختم الزهاوي بالقول إن التسهيلات الكبيرة التي وُفرت للاستثمار في إقليم كوردستان، ورغم التحديات، مكّنت الإقليم من تحقيق نجاحات ملموسة.

في السياق ذاته، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 11 أيلول (سبتمبر) 2025، وزير الدولة والمبعوث الإماراتي الخاص للشؤون الاقتصادية إلى إقليم كوردستان سعيد مبارك الهاجري، والوفد المرافق له.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بالوفد، مشيراً إلى أواصر الصداقة والروابط المتميزة التي تجمع بين إقليم كوردستان والإمارات، كما أعرب عن شكره لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعمه ومساندته لإقليم كوردستان، ولا سيّما تعيين مبعوث خاص للشؤون الاقتصادية، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات الثنائية وأهميتها.

كذلك، حمَّل رئيس الحكومة الوفد تحياته وتقديره إلى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

من جانبه، أكد سعيد الهاجري حرص بلاده على المضي قدماً في توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان في الميادين كافة، لافتاً إلى المكانة المهمة والخاصة التي يحظى بها الإقليم لدى القيادة الإماراتية، ومشدداً على وجود آفاق رحبة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات.