آراس خوشناو: دعم رئيس الحكومة شجع المستثمرين على القدوم إلى إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس مركز المعلومات والبحوث الاستراتيجية آراس خوشناو، إن آراء ودعم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني شجع المستثمرين الأجانب على القدوم إلى كوردستان والاستثمار، مضيفًا أن رؤية رئيس الوزراء والأمن والسلام في كوردستان، ساهموا في رفع معدل الاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان".

وقال خوشناو لكوردستان24، اليوم الخميس11 أيلول 2025، بشأن وصول الوفود التجارية الدولية، خاصة من الولايات المتحدة: "يبحث المستثمرون الأجانب في العوامل السياسية للبلد الذي يعتزمون الاستثمار فيه، خاصة رؤية حكومة البلد للاستثمار، لقد كانت النمو الاقتصادي في إقليم كوردستان عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين".

وأشار إلى أن وصول المستثمرين والشركات الأجانب إلى إقليم كوردستان مفيد لأنه يجلب رأس المال إلى الإقليم مع التكنولوجيا والخبرات، وفي الوقت نفسه ستتحسن العلاقات وتخلق فرص عمل للمواطنين، وقال: "كل مليار دولار يأتي إلى إقليم كوردستان من خلال الاستثمار سيوفر حوالي 15،000 إلى 20،000 فرصة عمل لسكان كوردستان، وفي الوقت نفسه سيزيد من مستوى تنافس الشركات، خاصة الشركات المحلية التي ترغب في التنافس مع الشركات العالمية، ونتيجة لذلك، زاد عدد المستثمرين الأجانب في البلاد.

ويتواجد في أربيل وفدٌ اقتصادي وتجاري أميركي رفيع المستوى، يضم ممثلين عن 30 شركة كبرى برئاسة غرفة التجارة الأميركية، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع إقليم كوردستان.

تأتي هذه الزيارة في وقتٍ تتزايد فيه أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، بهدف نقل التعاون التجاري إلى مرحلة أكثر تقدماً.

وأكّد ناتانييل وايس، مستثمر أميركي يمتلك منذ 20 عاماً شركة أمنية في أربيل وعضو في الوفد، أن هذا الملتقى مهم بالنسبة إليهم "لأننا نبحث عن فرص استثمارية وشراكات".

وقال وايس في تصريحٍ لـ كوردستان24: نحن ملتزمون بدعم الراغبين في بدء أعمالهم هنا.

وتُعد زيارة هذا الوفد الجديد خطوة مهمة نحو توسيع حجم الاستثمارات الأميركية في مجالات متعددة مثل الأمن، الزراعة والتكنولوجيا.

من جانبه، أشار طارق إيلازاب، رئيس وحدة التجارة الأميركية، إلى أن بيئة إقليم كوردستان جاذبة للاستثمار.

وقال في تصريحٍ لـ كوردستان24: هذه منطقة آمنة ومستقرة، وهي فعلاً أفضل مكان في المنطقة للاستثمار وتوسيع الأعمال، نرغب في العمل في قطاع الزراعة، لأن المناخ مناسب وموارد المياه والأمطار متوفرة مقارنة ببقية مناطق العراق.

وبحسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، هناك نحو 178 شركة أميركية مسجلة وتعمل في الإقليم.