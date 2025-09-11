إحباط تهريب 50 حاوية في ميناء أم قصر الأوسط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط، اليوم الخميس (11 أيلول 2025)، خمسين حاوية مُعدة للتهريب، بالتنسيق مع جهاز المخابرات وشرطة كمرك أم قصر الشمالي، وبعد استحصال الموافقة القضائية.

وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان، أن الحاويات المضبوطة كانت محملة بسيارات مفككة من نوع "كيا بنكو" جديدة، مشيرة إلى أن هذه السيارات تعد مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد.

وأضاف البيان أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.