الطيارون الألمان يعترفون بأخذ قيلولة أثناء الرحلات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قالت نقابة الطيارين الألمانية إن أخذ القيلولة أثناء الرحلات أصبح "واقعا مقلقا" لأعضائها، محذرة من "تزايد التعب" في هذا القطاع.

وأوضحت نقابة Vereinigung Cockpit أنها أجرت استطلاعاً شمل أكثر من 900 طيار، وأظهرت النتائج أن 93% منهم اعترفوا بأخذ قيلولة أثناء الرحلة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالت النقابة إن 12% يأخذون قيلولة في كل رحلة، و44% يفعلون ذلك بانتظام، و33% أحيانا، و3% مرة واحدة فقط، و7% لم يستطيعوا تحديد عدد المرات.

وقالت كاثارينا ديسيلدورف، نائبة رئيسة النقابة: لقد أصبحت القيلولة منذ فترة طويلة أمرا معتادا في قمرة القيادة الألمانية. ما كان يُفترض في الأصل كإجراء قصير لاستعادة النشاط تحول إلى حل دائم لضغط العمل.

وأضافت: القيلولة القصيرة ليست بالخطورة بحد ذاتها، لكن طاقم قمرة القيادة المستنفد دائما يشكل خطرا كبيرا.