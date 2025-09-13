"الباقة العائلية" في كوردستان.. خطوة لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان منذ عدة سنوات، وبالتنسيق مع شركات الإنترنت المرخّصة، خدمة "الباقة العائلية" التي تهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى غير اللائق والمخيف على شبكة الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ديلان رشاد، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن الباقة أسرع وأرخص سعراً، وتهدف إلى استفادة جميع المواطنين.

مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في حماية الأطفال والتعامل مع المحتويات غير اللائقة بشكل مسؤول ومتوافق مع قيم المجتمع الكوردي.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع لجنة الفتوى لضمان الحد من الفيديوهات والمواقع غير المناسبة، خصوصاً تلك الموجهة للأطفال.

من جانبها، أكّدت زينب شوان، وهي ربة منزل، على أهمية الباقة.

وأشارت خلال حديثها لـ كوردستان24، إلى أن الأطفال كانوا سابقاً يشاهدون محتوى مرعباً أو عنفاً على منصات مثل يوتيوب حتى ضمن مشاهد أفلام الكرتون، ما كان يسبب لهم الخوف والتوتر.

وقالت: مع تفعيل الباقة العائلية، لا أقلق بعد الآن بشأن ما يشاهده أطفالي أثناء انشغالي بأعمال المنزل.