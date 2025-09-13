شرطة السليمانية تقبض على رجلٍ وامرأة بتهمة السرقة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة السليمانية، عن إلقاء القبض على رجل وامرأة بتهمة السرقة، واعترفا بجريمتهما أثناء التحقيق.

وأفادت المديرية بأن أحد مواطني المدينة قدّم شكوى إلى مديرية مكافحة الجريمة بعد تعرض محله لسرقة مبلغ ألفي دولار من قبل شخصين.

وذكرت شرطة السليمانية أنه من أجل استعادة حق المشتكي، باشرت مديرية مكافحة الجريمة التحقيقات والتحريات بموجب قرار قضائي، حيث تم التوصل إلى مكان المتهمين والقبض عليهما، على الرغم من أنهما كانا قد توجها إلى مدينة أخرى داخل إقليم كوردستان.

وأشارت إلى أن المتهمين، وهما زوجان من خارج الإقليم، قد أُوقفا بقرار قضائي، وتمت إدانتهما وفق المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.