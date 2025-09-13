سائقو تكاسي السليمانية يحتجون على فتح خط نقل غير قانوني إلى بعقوبة وديالى

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- عبّر عدد من سائقي التكاسي في كراج السليمانية اليوم السبت، عن استيائهم واحتجاجهم على إنشاء خط "غير قانوني" لنقل المواطنين إلى مدينتي بعقوبة وديالى، محمّلين إدارة النقل في السليمانية المسؤولية.

وقال حاجي جزا، أحد سائقي كراج السليمانية، لمراسل كوردستان24: أُفتتح هذا الخط بشكل غير قانوني ومن دون علمنا، الجهات المعنية لم تصدر أي توضيح أو إعلان رسمي بهذا الخصوص. حتى في زمن النظام السابق لم يكن هذا الخط موجوداً، والآن جرى فتحه بغير وجه حق.

وأضاف السائق أن فتح هذا الخط "غير قانوني" ويخدم مصالح بعض الأشخاص، إذ تصل أرباحهم إلى نحو مليوني دولار.

وأشار أيضاً إلى أن هذا الخط ألحق أضراراً كبيرة بسائقي سيارت الأجرة العاملين في محطة السليمانية، خصوصاً أولئك الذين يعملون في نفس المنطقة.

وقال: ما يقارب 500 إلى 1000 عائلة من السائقين تضررت بسبب هذا الخط الجديد، لأنه سمح لآخرين بالعمل على نفس الطريق، في وقت نحن كسائقي الكراج نعمل بشكل قانوني ومنظم.

كما اشتكى السائقون من مديرية نقل السليمانية التي، حسب قولهم، ادعت أنها لا تملك سيارات، وسمحت بتشغيل خط غير قانوني بدلاً من توفير مركبات كافية لسائقي الكراج.

وطالب السائقون بحل عاجل لهذه المشكلة، مؤكدين على ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة على الجميع.

وكشفوا أنهم قدّموا شكاوى إلى الوزارة والجهات المعنية، لكن حتى الآن لم تُتخذ أي خطوات عملية لمعالجة مشكلتهم.